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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

Papa John's неожиданно сократила квартальную выручку

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В III финансовом квартале (завершился 25 сентября) владелец сети пиццерий Papa John's International неожиданно снизил выручку, а его скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила $8,3 млн, или 23 цента на акцию, против $29,3 млн, или 79 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 54 цента на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали 60 центов.

Выручка снизилась до $510,5 млн с $512,8 млн, тогда как аналитики ожидали роста показателя до $514,4 млн.

Сопоставимые продажи группы упали на 3,4% вместо ожидавшегося снижения на 0,8%. В том числе в Северной Америке в минувшем квартале продажи понизились на 0,8%, а в остальном мире - упали на 10,1%. Число ресторанов компании выросло на 2 единицы и достигло 521.

С начала 2022 года капитализация Papa John's упала на 45%, до $2,62 млрд.

Papa John's США
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