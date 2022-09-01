Дерипаска назвал оптимальной для нынешнего состояния экономики ставку ЦБ в 4%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Экономике, чтобы бороться с возникающими проблемами, необходимы инвестиции, а для этого ключевая ставка Банка России должна быть ниже - на уровне 4%, считает предприниматель Олег Дерипаска. Он сказал об этом журналистам в Усть-Лабинске.

С 25 июля ключевая ставка ЦБ составляет 8% годовых, тогда как еще в конце февраля она была экстренно поднята до 20%. До конца 2022 года ЦБ прогнозирует среднюю ставку в диапазоне 7,4-8%.

"Мы видим, экономика борется с теми условиями, в которых она оказалась. Для успешной борьбы нужны инвестиции, для расширения спроса нужно увеличение строительства, ипотека, ставка должна быть уже давно на уровне 4%, - сказал Дерипаска. - С перекосом с точки зрения курса рубля, когда очень много экспортных предприятий испытывают серьезные проблемы с рентабельностью за счет того, что расходы остались в рублях те же, которые были года назад, с учетом инфляции, даже чуть выше, а выручка, если в целом посмотрим, упала. Ставка должна быть на уровне 4%".