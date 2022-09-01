Индекс промактивности в США ISM Manufacturing в августе остался у 52,8 пункта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В августе индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) остался на отметке 52,8 пункта, как и в июле, показали данные Института управления поставками (ISM).

Это минимальный уровень за последние два года. При этом эксперты ожидали в среднем снижения до 52 пунктов, сообщает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце вырос до 51,3 пункта с 48 пункта в июле, цен производителей - опустился до 52,5 с 60 пунктов, производства - до 50,4 с 53,1 пункта.

Индикатор занятости увеличился до 54,2 пункта с 49,9 пункта, запасов - уменьшился до 53,1 с 57,3 пункта.