Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Индекс промактивности в США ISM Manufacturing в августе остался у 52,8 пункта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В августе индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) остался на отметке 52,8 пункта, как и в июле, показали данные Института управления поставками (ISM).

Это минимальный уровень за последние два года. При этом эксперты ожидали в среднем снижения до 52 пунктов, сообщает Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце вырос до 51,3 пункта с 48 пункта в июле, цен производителей - опустился до 52,5 с 60 пунктов, производства - до 50,4 с 53,1 пункта.

Индикатор занятости увеличился до 54,2 пункта с 49,9 пункта, запасов - уменьшился до 53,1 с 57,3 пункта.

США ISM Manufacturing
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Россия прекратит поставку нефти странам, которые введут потолок цен

Затаив выдыхание: какими будут первые шаги России в низкоуглеродную экономику. Обзор

РФ в этом году может обновить рекорд по производству свинины

РФ в этом году может обновить рекорд по производству свинины

В Литве сообщили, что калининградский транзит оплачен на три недели вперед

"Молдовагаз" в сентябре будет закупать газ по $1883 за тысячу кубометров

Безработица в еврозоне в июле опустилась до рекордного минимума в 6,6%

Ценовой покер на российском рынке аудита. Репортаж

"ЛУКОЙЛ" сообщил о смерти Маганова после тяжелой болезни

В "Газпроме" объяснили, что климатическая стратегия РФ строится на природном газе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });