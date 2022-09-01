Профицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии составил 2,8 трлн рублей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2022 года исполнен с профицитом 2 трлн 829,5 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Доходы консолидированного бюджета на 1 июля составили 26 трлн 318,2 млрд рублей, расходы - 23 трлн 488,7 млрд рублей.

Федеральный бюджет был исполнен с профицитом 1 трлн 482,3 млрд рублей при доходах 14 трлн 17,1 млрд рублей и расходах 12 трлн 534,8 млрд рублей. Минфин ранее публиковал предварительную оценку дефицита федерального бюджета в первом полугодии в размере 1 трлн 373,9 млрд рублей.

Профицит консолидированных бюджетов субъектов РФ в январе-феврале сложился на уровне 1 трлн 164,8 млрд рублей при доходах 9 трлн 372,8 млрд рублей и расходах 8 трлн 208,0 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 23,2 млрд рублей (доходы - 7 трлн 126,7 млрд рублей, расходы - 7 трлн 103,5 млрд рублей).

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 159,2 млрд рублей при доходах 1 трлн 550,3 млрд рублей и расходах 1 трлн 391,1 млрд рублей.