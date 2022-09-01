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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

Blackstone довела до 80% долю в балтийском банке Luminor

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Blackstone купила у Nordea еще 11,6% акций Luminor Holding, который управляет прибалтийским банком Luminor и компаниями его группы, говорится в сообщении Luminor. Стоимость сделки не разглашается.

Теперь Blackstone владеет 80% акций Luminor Holding. Остальные почти 20% акций по-прежнему будут находиться под управлением DNB Bank.

Председатель наблюдательных советов Luminor и Luminor Holding Нильсас Мелнгайлис отметил, что улучшение показателей, прочное финансовое положение и разумное управление рисками означают, что у Luminor есть хорошие условия для роста.

"Это позволит нам расширить нашу деятельность с частными лицами и компаниями во всех трех странах Балтии", - сказал Мелнгайлис через пресс-службу.

В 2018 году консорциум во главе с Blackstone Group завершил сделку по покупке 60% акций банка Luminor, одного из крупнейших в странах Балтии, стоимостью 1 млрд евро. Покупателями акций Luminor (создан в 2017 году в результате объединения банков Nordea и DNB в прибалтийских странах) выступили инвестиционные фонды частных капиталов Blackstone. После сделки Nordea и DNB сохранили по 20% акций Luminor и представительство в совете директоров.

При этом консорциум договорился с Nordea о выкупе в ближайшие годы его доли в Luminor. В декабре 2021 года Blackstone приобрела у Nordea 8,4% акций Luminor Holding.

Blackstone Nordea Luminor DNB Bank Нильсас Мелнгайлис
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