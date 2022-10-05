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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Blackstone начала переговоры о покупке активов Emerson Electric за $5-10 млрд

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Blackstone Inc. ведет переговоры о покупке ряда активов американской инжиниринговой Emerson Electric Co., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В частности, речь идет о доле в подразделении решений для коммерческой и жилой недвижимости. По данным источников, сумма сделки может варьироваться от $5 млрд до $10 млрд в зависимости от размера портфеля, который намеревается купить Blackstone.

Это подразделение продает товары для улучшения условий в домах и коммерческих зданиях. Это термостаты, диспенсеры и кулеры, вентиляционное оборудование и системы для кондиционирования воздуха, согласно сайту компании.

Во время пандемии коронавируса бизнес активно рос на фоне подъема сектора недвижимости. Однако в последнее время активность начала спадать за счет охлаждения на рынке недвижимости из-за высоких ставок ипотеки и рисков экономической рецессии.

Выручка подразделения решений для коммерческой и жилой недвижимости Emerson в 2021 году выросла на 18% по сравнению с 2020 годом и составила $6,7 млрд.

С начала 2022 года рыночная капитализация Emerson упала на 15,8%, до $44,67 млрд.

Emerson Electric Blackstone США
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