Чистые убытки российских банков в I полугодии составили 1,5 трлн рублей

Из них около 1 трлн рублей пришлось на операции с иностранной валютой

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банк России впервые с февраля раскрыл промежуточный финансовый результат банковского сектора: в первом полугодии чистые убытки российских кредитных организаций составили 1,5 трлн рублей. Об этом первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сообщил РБК.

"Напомню, в 2019 году в целом чистая прибыль банковского сектора после уплаты налогов составила 1,7 трлн рублей, 2020 году - 1,6 трлн рублей, в 2021 году - 2,4 трлн рублей, если округлить. В первом полугодии 2022 года чистый финансовый результат был отрицательный - минус 1,5 трлн рублей", - сказал он.

Из этой цифры около 1 трлн рублей приходится на графу "операции с иностранной валютой".

"Это реализация потерь вследствие вынужденного прекращения сделок с производными финансовыми инструментами, потому что контрагентами наших банков по хеджирующим сделкам были в основном иностранные банки стран, которые ввели санкции. Речь идет прежде всего о свопах и форвардных контрактах", - сказал Тулин.

"Когда происходило их прекращение, то, в зависимости от валютного курса в моменте, наши банки фиксировали результат, в основном убытки. Многим банкам не повезло по закону бутерброда, который падает всегда не той стороной. Волатильность валютного курса была огромная, сначала рубль упал, а потом отжался - курс был 110, а потом стал 55. Так получилось, что на низком курсе рубля зафиксировали убытки по производным финансовым инструментам", - объяснил он.

Кроме того, у многих банков, занимающихся международными операциями, есть открытая балансовая позиция по валютному риску, которую не могут теперь быстро закрыть из-за сворачивания рынка производных финансовых инструментов. Соответственно, курс меняется, и меняется финансовый результат из-за эффекта валютной переоценки. У некоторых банков перекосило позицию в неудачную с точки зрения рыночной конъюнктуры сторону. Они потеряли сначала на ослаблении рубля, а потом еще раз потеряли уже на его укреплении. Но других значимых потерь банки пока не понесли, заявил Тулин.

По его оценке, чистый процентный доход банков за полугодие снизился всего на 5% в сравнении с первым полугодием 2021 года.

Три четверти из общего количества банков по итогам первого полугодия были прибыльными, а одна четверть - убыточные. Среди 13 системно значимых банков соотношение прибыльных и убыточных - 60 на 40%.

"Убытки убыточных банков составили 1,9 трлн рублей, а прибыль прибыльных банков - 400 млрд рублей. Таким образом, алгебраически мы получаем общий убыток на 1,5 трлн рублей. Но, что очень важно, ни у одного из банков, потерпевших убытки по итогам первого полугодия, капитал не ушел в отрицательную зону. Более того, у абсолютного большинства банков эти убытки, пусть и выглядят внушительно по суммам, не приводят к нарушению обязательных нормативов достаточности капитала - причем даже без использования этими банками временных регуляторных послаблений", - заявил Тулин.

"Будущее трудно предсказать, но по базовому сценарию и даже по некоторым вариантам пессимистического сценария вероятность того, что по итогам года уже полученный отрицательный финансовый результат не вырастет или даже уменьшится, - выше 50%. Это оценки самих банков, и мы с ними согласны", - отметил он.

Тулин также рассказал о планах ЦБ по раскрытию отчетности поднадзорных банков, которая перестала публиковаться с февраля из-за рисков санкций.

"Пока мы исходим из того, что мы будем раскрывать отчетность в два этапа. Сначала мы дадим право раскрывать отчетность тем, кто хочет этого сам, а потом уже обяжем это сделать остальных", - заявил он.

По его мнению, закрытой останется самая чувствительная информация - "чувствительная для конкретных людей, компаний и в целом для страны в условиях сохраняющейся геополитической напряженности". Но финансовый результат и капитал банков, структура операций (вероятно, в более агрегированном виде, чем прежде) будут раскрываться.