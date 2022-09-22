Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В ЦБ РФ сомневаются, что российские банки выйдут на прибыль по итогам года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки вряд ли во втором полугодии 2022 года перекроют убытки первого полугодия и выйдут на прибыль по итогам года, считает директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

"Пока мы видим за те месяцы, что прошли с первого полугодия, результат был положительным, общий убыток этот (1,5 трлн рублей за январь-июнь 2022 года - ИФ) сокращается, но сказать, что мы выйдем в плюс, честно говоря, сейчас трудно", - сказал Данилов журналистам в Казани в кулуарах форума "Банки России - XXI век", организованного Ассоциацией банков России.

"Думаю, что это было бы оптимистично, если честно", - подчеркнул он.

На вопрос, есть ли шанс, что банки покажут положительный финансовый результат по итогам 2022 года, он ответил: "Вряд ли".

"В любом случае хорошо, что убыток сократится", - отметил глава департамента ЦБ.

В первом полугодии 2022 года чистые убытки кредитных организаций РФ составили 1,5 трлн рублей, заявил ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира

Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%

Минтруд предложил повысить МРОТ в 2023 г. на 6,3%, прожиточный минимум - на 3,3%

Кабмин планирует ввести акциз на сладкие напитки

Минфин РФ заложил в бюджет на трехлетку поступление дивидендов в 2,2 трлн рублей

Минфин РФ заложил в бюджет на трехлетку поступление дивидендов в 2,2 трлн рублей

"Газпром" увеличит инвестпрограмму 2022 года на 13% - до 1,98 трлн рублей

Азербайджан в 2022 году увеличит экспорт газа в Европу на 40%

Проект бюджета на трехлетку предусматривает рост пошлин на трубный газ

Банк Англии ожидаемо повысил ставку на 50 базисных пунктов, до 2,25%

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%

ФАС планирует проиндексировать тарифы в плацкарте с 1 октября на 6,5%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });