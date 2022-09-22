В ЦБ РФ сомневаются, что российские банки выйдут на прибыль по итогам года

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки вряд ли во втором полугодии 2022 года перекроют убытки первого полугодия и выйдут на прибыль по итогам года, считает директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов.

"Пока мы видим за те месяцы, что прошли с первого полугодия, результат был положительным, общий убыток этот (1,5 трлн рублей за январь-июнь 2022 года - ИФ) сокращается, но сказать, что мы выйдем в плюс, честно говоря, сейчас трудно", - сказал Данилов журналистам в Казани в кулуарах форума "Банки России - XXI век", организованного Ассоциацией банков России.

"Думаю, что это было бы оптимистично, если честно", - подчеркнул он.

На вопрос, есть ли шанс, что банки покажут положительный финансовый результат по итогам 2022 года, он ответил: "Вряд ли".

"В любом случае хорошо, что убыток сократится", - отметил глава департамента ЦБ.

В первом полугодии 2022 года чистые убытки кредитных организаций РФ составили 1,5 трлн рублей, заявил ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК.