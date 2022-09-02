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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

В "Газпроме" считают заказ корпораций полезнее для новых разработок, чем агрегаторы идей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Потребность производства на данный момент является драйвером инновационной деятельности, а не инициатива агрегаторов идей, заметил зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин на Дне поставщика компании.

"Я бы хотел обратить внимание: вопросы предложения какой-то новой продукции, новых изделий, должны формироваться с точки зрения, что техническое задание формирует сегодня "Газпром". То есть не то, что мы можем делать, а то, что на самом деле нужно. Это залог востребованности продукции", - подчеркнул он.

"Сегодня созданные у нас институты развития, которые приводят каких-то производителей: "мы можем делать вот это, посмотрите, где вы можете это все применить", - сами они эту логику несколько поменяли. Мы честно два года ходили на такие сессии, внимательно слушали, пытались оценивать, где мы можем все это применить. И поняли, что во всех этих предложениях находимся где-то на шаг-два впереди. Потому сейчас эта парадигма несколько изменилась. На сегодняшний день мы говорим о том, чтобы мы хотели получить. Сегодня такие инструменты как долгосрочный договор на поставку будущей вещи и другие - разворачиваются в другую сторону", - сказал Аксютин.

Начальник департамента "Газпрома" Виктор Шарохин в числе успешных проектов, реализованных на подобных условиях, назвал комплексы распределенного компримирования (в партнерстве с "Казанькомпрессормашем"), подводные добычные комплексы, унифицированные газоперекачивающие агрегаты, инновационные установки мембранного извлечения гелия. "Это наш успех совместный с промышленным комплексом, и опыт накапливается. Сейчас многие проекты идут намного легче и быстрее", - сказал он.

Газпром Олег Аксютин Виктор Шарохин Казанькомпрессормаш
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