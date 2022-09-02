"Газпром" повысит значимость соблюдения сроков в новых контрактах с подрядчиками

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" намерен повысить значимость сроков исполнения реализованных контрактов при распределении новых подрядов, заявил зампред правления компании Олег Аксютин на Дне поставщика "Газпрома".

Сроки

В последние полгода заметно выявился еще один критерий, "который мы будем учитывать - это исполнение обязательств по предыдущим договорам", отметил Аксютин. "Если раньше мы обращали внимание в большей степени на качество, то теперь мы понимаем, что нужно обращать внимание на сроки. В нынешней ситуации сроки становятся важными и принципиальными. Эти критерии также будут влиять на принятие решения в отношении тех поставщиков, с которыми есть определённая история взаимодействия", - сказал он.

"Сегодня мы стараемся не работать на склад, не стараемся закупаться на много лет вперед, мы работаем в рамках абсолютно понятного проектного подхода, у которого есть комплексный график строительства и поставки МТР, и все участники этих поставок должны обеспечивать соответствие этому проекту", - добавил зампред правления.

Начальник департамента "Газпрома" Наталья Чекалина добавила, что есть идея создать антирейтинг на основе реестра потенциальных поставщиков и тоже разместить его на сайте. "Мне кажется, это даст определенный импульс как раз таки вовремя исполнять контракты. Такой имиджевый инструмент, который даст возможность задуматься поставщикам об исполнении срока контрактов", - отметила она.

Цифра

Аксютин сообщил, что "Газпром" взял курс на полную цифровизацию процедуры предквалификации. Эта открытая процедура, подбор потенциальных контрагентов для дальнейшего их приглашения к участию в объявленных закупках.

"Влияния человека там не должно быть вообще. Система должна на автомате работать. Процедура должна быть независимая, должна быть абсолютно понятна обратная связь, должны быть регламентированы сроки прохождения. Не хочу сказать, что это легко с точки зрения наших внутренних процедур. В одной из проверок участвует служба безопасности, и иногда разное время требуется для того, чтобы определить, что за будущим контрагентом нет никаких грехов, неустойчивого финансового положения или конфликтов с налоговыми органами", - сообщил он.

"Мы полностью оцифровали предквалификацию по капитальному ремонту. Она работает, прозрачна, понятна, все оцифровано, и задача - полностью при прохождении процедуры избавиться от человеческого фактора. Автоматически будут проводиться итоги, и с этапа на этап каждый участник в личном кабинете видит, как он проходит процедуру, - сказала Чекалина. - Мы заинтересованы в надежных поставщиках, в их количестве. Важно, чтобы был выбор, чтобы была конкуренция, потому что когда есть монополист, через какое-то время он начинает выкручивать руки, поэтому важно иметь выбор".

Единый реестр и сертификация

В системе закупок "Газпрома" есть также Единый реестр МТР, который систематизирует сведения о продукции, прошедшей процедуру допуска к применению на объектах "Газпрома".

Чекалина пояснила: "Учитывая, что деятельность "Газпрома" связана с эксплуатацией опасных производственных объектов, в "Газпроме" реализованы особые процедуры допуска на наши объекты и в отношении отдельных материально-технических ресурсов. Соответствующее оборудование и продукция, прошедшие определенные процедуры допуска, включаются в Единый реестр МТР. Реестр включает не все виды продукции, а только те, которые, оказывают значительное влияние на производственную безопасность и производственные процессы".

Аксютин подчеркнул, что в этом реестре "мы концентрируемся только на той продукции, которая влияет на надежность, безопасность и нормальное с этой точки зрения функционирование наших объектов".

По его словам, год назад реестр был сокращен примерно на 30%. "И еще на прошлой неделе было последнее совещание, где мы выводим еще определенную номенклатуру товаров из этого реестра. Наверное, мы точно дальше будем работать по этому направлению. Не знаю, договоримся, получим ли мы внутренний консенсус, скажем, с точки зрения того, что можно выводить из этого реестра или нет, потому что у нас дискуссия очень серьезная" - сказал зампред "Газпрома".

Базовым инструментом для оценки соответствия является сертификация в системе добровольной сертификации "ИНТЕРГАЗСЕРТ".

"Мы знаем обратную связь, слышим и от производителей, дочерних компаний, что есть проблемы: не все прописано, не все понятно. Сейчас мы плотно работаем над тем, чтобы полностью оцифровать эту процедуру, чтобы она стала более прозрачной и понятной. Есть вопросы к тарификации - не совсем всегда понятно, как считается и что сколько стоит. Там очень длинная формула на текущий момент, и есть вопросы, как она формируется. Мы планируем изменить тарифы и уже подготовили предложения по этому поводу, я думаю, что в ближайшее время нам удастся все это реализовать", - сообщила Чекалина.