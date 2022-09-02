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Exxon и Shell продают СП в Калифорнии германской инвесткомпании IKAV

На это СП приходится почти четверть добычи нефти и газа в штате

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американская и британская нефтегазовые компании Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. и Shell (SPB: RDS.A) Plc продают СП в Калифорнии Aera Energy LLC германской инвесткомпании IKAV Capital Partners GmbH.

Как сообщается в пресс-релизе Shell, ее "дочка" Shell Offshore Inc. продает Shell Onshore Ventures LLC, которой принадлежит 51,8%-ная доля в Aera Energy, за $2 млрд.

Shell сохранит все действующие рыночные соглашения по крайней мере на пять лет после закрытия сделки.

В отдельном сообщении Exxon говорится, что ее подразделение Mobil California Exploration & Producing Co. продает 48,2%-ную долю в Aera Energy компании Green Gate Resources E LLC, которая принадлежит IKAV. Сумма сделки не раскрывается.

На Aera Energy приходится почти четверть добычи нефти и газа в Калифорнии, отмечается на сайте компании.

США Калифорния Exxon Shell Aera Energy IKAV Capital Partners Германия
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