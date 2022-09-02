ЦБ предложил разрешить бондхолдерам упрощенную подачу заявления о банкротстве эмитента

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Владельцы облигаций и их представители должны иметь право на упрощенную процедуру подачи заявления о признании эмитента банкротом, считает Банк России. Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с письмом Центробанка Министерству экономического развития.

Сейчас закон о банкротстве в качестве общего правила при подаче заявления о признании должника банкротом устанавливает необходимость подтверждения обоснованности требования к нему вступившим в силу судебным актом. Однако отдельные категории лиц, например - банки, вправе инициировать процедуру несостоятельности должника с даты возникновения у него признаков банкротства. Представлять в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступивший в силу акт о взыскании долга в общеисковом порядке при этом не нужно.

Аналогичное право на упрощенную процедуру подачи заявления о признании банкротом эмитента облигаций должно быть предоставлено конкурсному кредитору - владельцу бондов, а также представителю владельцев облигаций эмитента-должника, считает Банк России. Предложения внести соответствующие поправки в закон о банкротстве ЦБ направил в Минэкономразвития.

Предоставление права на упрощенную процедуру подачи заявления, как и в случае с банками, обосновывается стандартными средствами доказывания долга. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям считается установленным в случаях, когда эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме суммы купонного дохода и основного долга в сроки, определенные эмиссионной документацией. При этом наличие и размер долга по облигациям всегда известны и указаны в эмиссионной документации либо в специальных решениях эмитента, отмечает ЦБ. Эмиссионные документы регистрируются Банком России, НРД или биржей, а информация о выплатах по облигациям, размещаемым по открытой подписке, как и сведения о неисполнении эмитентом обязательств, раскрываются в законодательно установленном порядке.

Выплаты по облигациям в большинстве случаев выполняются через НРД, имеющий статус центрального депозитария. Информацию о совершенных или планируемых выплатах по облигациям НРД раскрывает публично. С учетом этого заявление, поданное в арбитражный суд владельцами облигаций или их представителем, будет подтверждаться понятными средствами доказывания. Проверка не будет представлять сложности для суда и не потребует получения дополнительных документов, аргументирует ЦБ.