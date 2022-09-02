Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии продлило на два года работу последней угольной шахты на территории арктического архипелага Шпицберген. Ранее ее собирались закрыть в 2023 году.

Шахта №7 продолжит добычу каменного угля, который используется в сталелитейной промышленности, до июля 2025 года, сообщила пресс-служба правительства.

Предприятие добывает около 80 тысяч тонн угля в год. Уголь с этой шахты напрямую поставляется на сталелитейные и химические предприятия как самой Норвегии, так и других европейских стран.

"Существует большая неопределенность в отношении доступа к критически важным сырьевым товарам, - заявил министр торговли и промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре. - Это также относится и к сталелитейной промышленности, от которой мы полностью зависим".

Производители стали в свою очередь останутся зависимы от угля в этом десятилетии до тех пора, пока водород и другое сырье, позволяющее снизить вредные выбросы, не заменят этот ресурс, добавил министр.