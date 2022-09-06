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"Почта России" скорректирует стратегию с учетом новых макроэкономических реалий

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - АО "Почта России" объявило закупку на оказание информационно-консультационных услуг по разработке актуализированной стратегии развития на период 2020 - 2030 годов, следует из информации на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта - 53,2 млн рублей. Срок исполнения контракта - 31 декабря 2022 года.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Почты России", компания намерена скорректировать стратегию с учетом произошедших изменений в макроэкономической ситуации.

"Мы корректируем стратегию с учетом новых макроэкономических реалий. Как логистический оператор, мы столкнулись с необходимостью перенаправлять грузопотоки и выстраивать новые цепочки доставок", - сказали в пресс-службе компании.

Кроме того, "Почта России" внесет изменения в "дорожную карту" развития некоторых своих бизнесов, добавили в компании, не уточнив, о каких бизнесах идет речь.

Стратегия "Почты России"

Действующая стратегия "Почты России" была принята в декабре 2019 года и обновлена в мае 2021 года. Стратегия предполагает трансформацию национального почтового оператора в современную цифровую компанию.

В соответствии со стратегией, компания должна обеспечить цифровизацию почтовых услуг, стать неотъемлемой частью новой системы передачи юридически значимых коммуникаций в цифровом формате и сохранить целостность системы юридически значимого документооборота в России. В стратегии также поставлена задача по обеспечению доступности социальных и государственных сервисов по всей стране.

Стратегия также описывает работу с участниками рынка e-commerce - создание сервисной платформы и логистического агрегатора для всех участников рынка, обеспечение решения логистических задач "в одной кнопке".

Стратегией также предусмотрено, что компания должна предоставить населению страны базовые финансовые услуги в шаговой доступности, а также стать крупной финтех-площадкой для развития МСП в сфере электронной торговли.

Согласно документу, в 2025 году выручка "Почты России" должна составить 400 млрд рублей. При этом 50% выручки должны обеспечить доходы от цифровых сервисов. Предполагается, что компания должна занять 20% на рынке логистики для электронной коммерции.

Почта России
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