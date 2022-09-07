Акции "Соллерса" выросли на 7,7% на корпоративных новостях

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Соллерс" выросли в начале торгов на "Московской бирже" в среду на 7,7% (до 236,5 рубля за штуку) на корпоративных новостях.

ПАО "Соллерс Авто", совместное предприятие которого с американским Ford в РФ (ООО "Соллерс Форд", Елабуга) было приостановлено весной этого года, планирует до конца года наладить выпуск двух новых моделей LCV под брендом "Соллерс" в Елабуге на базе своей 100%-ной "дочки" (ООО "Соллерс Алабуга").

Как передал корреспондент "Интерфакса", дополнительное соглашение об этом к специальному инвестиционному контракту (СПИК) российского автопроизводителя на ВЭФ-2022 в среду подписали вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и гендиректор и совладелец ПАО "Соллерс Авто" Николай Соболев.

ООО "Соллерс Алабуга" - 100%-ное дочернее предприятие группы "Соллерс Авто", которое, по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в начале июля в татарстанской ОЭЗ "Алабуга". Там ранее выпускались модели Ford Transit на мощностях совместного предприятия "Соллерс Форд", которое приостановило их выпуск в начале марта. Гендиректором компании "Соллерс Алабуга" является Адиль Ширинов - глава "Соллерс Форд" и УАЗа, один из акционеров "Соллерс Авто".

Согласно сообщению группы, в рамках нового проекта на мощностях в Елабуге будет налажен выпуск двух моделей LCV - бескапотной и полукапотной компоновки, полной массой от 2,5 т до 4,5 т. Производство новой линейки планируется запустить до конца текущего года, модели LCV будут представлены на российском рынке под брендом "Соллерс", запуск которого группа анонсировала накануне на ВЭФ-2022.

Автопроизводитель отмечает, что общий объем инвестиций в новый проект с учетом инвестиций ООО "Соллерс Алабуга" и инвестиций компаний-поставщиков составит более 5,5 млрд руб. При этом совокупные инвестиционные обязательства ПАО "Соллерс Авто" в рамках СПИК вырастут с 7 млрд руб. до 9,9 млрд руб.

"Выпуск легких коммерческих автомобилей позволит ПАО "Соллерс Авто" заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить устойчивый спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей", - цитирует Мантурова пресс-служба автопроизводителя.

Ширинов как глава совета директоров "Соллерс Авто", со своей стороны, заявил, что "ключевым приоритетом "Соллерс Авто" по-прежнему остается стратегия лидерства в сегменте легких коммерческих автомобилей. "Запуск линейки LCV под собственным брендом станет новым этапом в реализации данной стратегии", - добавил он.

Российский автопроизводитель в соответствии с подписанными изменениями в СПИК принимает на себя обязательства "обеспечить высокий уровень локализации новых продуктов, включая запуск производства дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных модулей, элементов шасси, изделий из пластика". Существенная часть локализационной программы по проекту будет реализована путем развития уже существующих, а также создания новых предприятий-поставщиков на территории ОЭЗ "Алабуга", отмечается в пресс-релизе "Соллерс Авто".

По словам Ширинова, в рамках нового проекта производства линейки LCV планируется задействовать весь текущий персонал предприятия "Соллерс Форд", приостановившего свою деятельность в РФ, тем самым обеспечив сохранение трудового коллектива.

Также частью проекта станет создание на территории Татарстана отдельного центра НИОКР и продуктового развития "Соллерс Авто". В задачи центра войдут дальнейшие разработки, создание новых модификаций и расширение модельного ряда в сегменте LCV, а также инженерное сопровождение масштабной программы локализации всей выпускаемой линейки легких коммерческих автомобилей.