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Акции "ОАК" выросли на 18,6%, бумаги "Аэрофлота" подорожали на 7,4%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) выросли в начале торгов на "Московской бирже" на 18,6% (до 0,645 рубля за штуку), ценные бумаги "Аэрофлота" подорожали на 7,4% (до 32,22 рубля за штуку) на новостях о подписании соглашения о поставке 339 самолетов.

"Аэрофлот" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) подписали соглашение о поставке 339 самолетов, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания, которая состоялась в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2022) в среду. Подписи поставили гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский и глава ОАК Юрий Слюсарь в присутствии вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В соответствии с соглашением в 2023-2030 годах группа "Аэрофлот" получит на условиях лизинга 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия SSJ100) и 40 Ту-214.

Предполагается, что в 2023 году будут поставлены первые два SSJ-NEW, начиная с 2024 года планируется поставка первых шести МС-21 и семи Ту-214. Подписать первые твердые контракты на поставку самолетов в 2023-2025 годах планируется до конца текущего года, сообщил Слюсарь, слова которого приводятся в совместном пресс-релизе "Ростеха" и "Аэрофлота".

"Контракт станет основным для фондирования из ФНБ: государство будет субсидировать закупку импортозамещенных версий воздушных судов, зафиксировав поставочную цену для авиакомпаний, чтобы наши перевозчики не испытывали дополнительной финансовой нагрузки", - сказал Мантуров.

В связи с тем, что первые серийные машины всегда дороже, на первоначальном этапе разница между поставочной ценой и фактической себестоимостью будет компенсироваться из бюджета, пояснил он. С увеличением серийности государство будет уходить от такой меры. Совместно с Минфином и Минэкономразвития, по словам Мантурова, "проводится работа по оптимизации процедур предоставления средств ФНБ для программы обновления парка".

Стоимость соглашения "Аэрофлота" и "Объединенной авиастроительной корпорации" о поставке 339 самолетов превышает 1 трлн рублей, сообщил журналистам Мантуров в кулуарах ВЭФ-2022. "Контракт на поставку более 300 самолетов разного типа... Более триллиона рублей контракт, такого не было еще в истории никогда", - сказал он.

ОАК Аэрофлот
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