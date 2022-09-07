Мишустин поручил доработать направления экономической политики в условиях санкций

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать ключевые стратегические решения по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"Проект финального доклада должен быть представлен в правительство, после чего он будет направлен президенту. Об этом говорится в поручениях Михаила Мишустина по итогам сводной стратегической сессии, которая состоялась 30 августа", - отмечается в пресс-релизе.

"В рамках подготовки финальной версии доклада Минэкономразвития, которое отвечает за систематизацию предложений, вместе с федеральными министерствами и ведомствами поручено учесть все замечания и решения, принятые по итогам прошедших отраслевых стратсессий, в том числе в сфере научно-технологического развития и импортозамещения, сельского хозяйства, транспорта, строительства, энергетики и социальной сферы", - говорится в поручении.

В документе отмечается, что инициативы должны быть детализированы в территориальном разрезе, особенно в части развития региональной инфраструктуры.

Отдельный пункт поручений Мишустина касается "необходимости увязки предлагаемых решений с целевыми показателями национальных целей развития на период до 2030 года, а также их интеграции в бюджетные проектировки на 2023-2025 годы и единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период 2030 года".

"Результатом работы должна стать обновленная социально-экономическая модель развития России в новых геополитических условиях, как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный период. Помимо сценариев социально-экономического развития она будет содержать необходимые решения для сохранения условий повышения уровня и качества жизни граждан, устойчивого роста экономики, обеспечения технологического суверенитета", - отмечают в правительстве.