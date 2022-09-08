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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

США снизили на 70 тыс. б/с прогноз добычи нефти в стране на 2022-2023 годы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год на 70 тыс. баррелей в сутки - с 11,86 млн б/с до 11,79 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Управления энергетической информации ведомства (EIA).

При этом прогнозный показатель на 540 тыс. б/с превышает результат 2021 года.

Ведомство также снизило прогноз добычи в 2023 году - на 70 тыс. б/с, до 12,63 млн б/с. При этом показатель по-прежнему может стать рекордным за последние несколько лет.

Последний среднегодовой рекорд добычи сырой нефти в США был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.

США
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