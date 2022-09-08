РФ обяжет госкомпании разработать план действий в отношении имеющейся у них валюты

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - РФ предпишет компаниям с госучастием разработать план действий в отношении имеющейся у них валюты.

"Мы готовим директиву, но там формат будет такой, что компании должны разработать план. Не просто взять и продать валюту всю, а разработать план действий, который будет направлен на то, чтобы что-то с этой валютой сделать", - сказал замглавы Минфин Алексей Моисеев в интервью РБК.

Этот проект появился в результате дискуссии относительно идеи дедолларизации балансов госкомпаний, так как Минфин был против "директивного" варианта.

"Мы исходили из того, что предлагается заставить компании кому-то эту валюту продать. Вопрос: кому и не получится ли так, что в ситуации отсутствия спроса на валюту это только укрепит дополнительно курс? Поэтому мы посчитали такое решение достаточно малоэффективным", - сказал Моисеев.

На вопрос о том, какие могут быть способы использования валюты госкомпаниями в нынешних условиях, замминистра ответил: "Кто-то, может, импорт закупит, кто-то облигации погасит".