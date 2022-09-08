Премьер-министр РФ призвал упростить доступ к рынку для иностранных инвесторов и эмитентов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Доступ зарубежных инвесторов и эмитентов на отечественный финансовый рынок должен быть упрощен, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок", - сказал премьер на панельной сессии Московского финансового форума в четверг.

Премьер в своем выступлении не уточнил, говорит ли он об инвесторах и эмитентах из всех юрисдикций, или только из "дружественных".