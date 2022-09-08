Мишустин отметил, что пик спада потребительского спроса в РФ пройден

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экономика РФ плавно адаптируется к новым реалиям, глубокой рецессии не случилось, пик спада потребительского спроса в РФ уже пройден, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на панельной сессии Московского финансового форума в четверг.

"Экономика плавно адаптируется к новым реалиям. Некоторое замедление динамики, конечно, было неизбежно - но оно не оказалось разрушительным, как предполагали инициаторы санкций", - отметил он.

"По оценке министерства экономического развития, в январе-июле ВВП РФ снизился чуть больше чем на 1% относительно показателя аналогичного периода 2021 года. А тогда наша экономика росла опережающими темпами, восстанавливаясь после "ковида". Для сравнения - падение ВВП в глобальный кризис 2009 года было сильнее в семь раз. А тогда никаких внешних ограничений не было", - сказал Мишустин.

"В плюсе остаются показатели промышленного производства, сельского хозяйства, строительства. По оценкам, уже пройден пик спада потребительского спроса. Кстати, июль стал третьим месяцем, когда уровень безработицы держался на историческом минимуме - 3,9% экономически активного населения", - добавил он.

"Вопреки первоначальным опасениям - выросли инвестиции. Во втором квартале этого года вложения в основной капитал по полному кругу организаций в реальном выражении увеличились на 4%. Причем наибольший вклад внесли обрабатывающие отрасли, прежде всего экспортноориентированная промышленность. Бизнес отреагировал не так, как задумывали авторы санкций. В основном предприниматели не останавливали, а наоборот, стремились продолжить инвестпрограммы там, где это возможно", - прокомментировал он ситуацию с инвестициями.

"Нам предсказывали глубокую рецессию. Но и этого не случилось. Мы успешно отвечаем на возникающие вызовы. И совершенно очевидно, выйдем из текущей ситуации еще более сильными и подготовленными", - подчеркнул премьер-министр.