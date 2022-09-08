Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Глава ЦБ сообщила о предложении сделать повышенную страховую защиту по срочным вкладам

Глава ЦБ сообщила о предложении сделать повышенную страховую защиту по срочным вкладам
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Удлинить пассивы банков помогут срочные депозиты с повышенной страховой защитой, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Московского финансового форума.

Она заявила о необходимости удлинения пассивов банковской системы.

"Есть предложение по срочным вкладам сделать повышенную страховую защиту, чтобы это людям было интересно", - сказала Набиуллина.

Газета "Ведомости" в четверг сообщила, что Банк России и Минфин предложили ввести инструмент безотзывных депозитов для розничных клиентов со 100-процентной гарантией Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сейчас, согласно статье 837 ГК РФ, клиент банка может досрочно вернуть любой вклад вне зависимости от срока, указанного в договоре.

Минфин РФ подтвердил планы предложить новый вид вклада - безотзывные депозиты со 100-процентным страховым покрытием.

"Мы этого очень хотим, но мы до сих пор сталкивались с сопротивлением со стороны юридического сообщества. Банки к этому достаточно индифферентно относятся, скорее "за", чем "против"", - заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

"Юридическое сообщество говорит, что это противоречит Гражданскому кодексу в части того, что человек должен иметь право распоряжаться своим имуществом, а мы это право хотим ограничить. Будем бороться", - пояснил Моисеев.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Минфин РФ Алексей Моисеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляции в 12,9% и падения ВВП на 4,2% ожидают в РФ в 2022 году опрошенные ЦБ аналитики

Инфляции в 12,9% и падения ВВП на 4,2% ожидают в РФ в 2022 году опрошенные ЦБ аналитики

Орешкин усомнился в целесообразности хранения резервов в юанях

Мамут покинул пост председателя совета директоров Объединенной сети кинотеатров

Россия планирует приостановить налоговое соглашение с Латвией осенью

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов

РФ обяжет госкомпании разработать план действий в отношении имеющейся у них валюты

ЦБ будет продвигать использование цифрового рубля в трансграничных расчетах

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

Силуанов заявил о будущем усилении роли юаня в российских резервах

Нефть восстанавливается после падения до январских минимумов

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2022 году до $104,2

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2022 году до $104,2
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });