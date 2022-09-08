Глава ЦБ сообщила о предложении сделать повышенную страховую защиту по срочным вкладам

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Удлинить пассивы банков помогут срочные депозиты с повышенной страховой защитой, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пленарной сессии Московского финансового форума.

Она заявила о необходимости удлинения пассивов банковской системы.

"Есть предложение по срочным вкладам сделать повышенную страховую защиту, чтобы это людям было интересно", - сказала Набиуллина.

Газета "Ведомости" в четверг сообщила, что Банк России и Минфин предложили ввести инструмент безотзывных депозитов для розничных клиентов со 100-процентной гарантией Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Сейчас, согласно статье 837 ГК РФ, клиент банка может досрочно вернуть любой вклад вне зависимости от срока, указанного в договоре.

Минфин РФ подтвердил планы предложить новый вид вклада - безотзывные депозиты со 100-процентным страховым покрытием.

"Мы этого очень хотим, но мы до сих пор сталкивались с сопротивлением со стороны юридического сообщества. Банки к этому достаточно индифферентно относятся, скорее "за", чем "против"", - заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

"Юридическое сообщество говорит, что это противоречит Гражданскому кодексу в части того, что человек должен иметь право распоряжаться своим имуществом, а мы это право хотим ограничить. Будем бороться", - пояснил Моисеев.