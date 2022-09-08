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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам – до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам – до 1,5%.

Регулятор заявил о намерении продолжить подъем ставок на следующих нескольких заседаниях.

"С сегодняшнего шага начинается наше движение от высоко стимулирующей политики к тому уровню ставок, который обеспечит оперативный возврат инфляции к 2%-му целевому показателю, - говорится в заявлении ЕЦБ. - Основываясь на наших текущих оценках, на следующих нескольких заседаниях совет управляющих продолжит поднимать ставки дальше".

ЕЦБ намерен регулярно пересматривать денежно-кредитную политику с учетом обновляющейся информации и меняющегося инфляционного прогноза.

Регулятор продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашаемых ценных бумаг, приобретенных в рамках программы Asset Purchase Programme (APP), в течение длительного времени после начала повышения ставок, и в любом случае столько, сколько потребуется для поддержания благоприятных условий в плане ликвидности.

ЕЦБ также планирует продолжать реинвестировать поступления от погашения бумаг, приобретенных в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), как минимум до конца 2024 года. Выкуп бумаг в рамках PEPP был завершен в марте.

"Совет управляющих готов корректировать все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции в еврозоне на 2%-м уровне в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении ЕЦБ.

"Новый антикризисный механизм (Transmission Protection Instrument, TPI) введен с целью противодействия нежелательной беспорядочной рыночной динамике, которая создает серьезную угрозу трансмиссии монетарной политики по всем странам еврозоны", - отмечают в европейском ЦБ.

Регулятор объявил о введении TPI в июле.

Евро слабо дешевеет в паре с долларом США после публикации итогов заседания ЕЦБ и перед началом пресс-конференции руководителя Центробанка Кристин Лагард. Пара евро/доллар, по данным на 15:40 торгуется на уровне $1,0004 против $1,0008 на закрытие предыдущей сессии.

ЕЦБ
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