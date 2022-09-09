Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 14 сентября снизится на 12%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 14 сентября снизится до 2 962,9 рубля с 3 368,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Снижение пошлины составит 12%.

Пошлина на ячмень повысится до 2 717,7 рубля с 2 699,2 рубля за тонну, на кукурузу – до 3 784,4 рубля с 3 663,7 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 20 сентября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $316,8 за тонну на пшеницу ($329,3 неделей ранее), $292,5 – на ячмень ($294,7), $317,6 – на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов. Они основаны на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд утвердил взыскание с Google 21,7 млрд руб. за неудаление с YouTube информации

Суд утвердил взыскание с Google 21,7 млрд руб. за неудаление с YouTube информации

Голикова сообщила, что регистрируемая в РФ безработица держится на уровне не выше 0,9%

Голикова сообщила, что регистрируемая в РФ безработица держится на уровне не выше 0,9%

Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

Эрдоган заявил, что рассчитывает на скидку на газ после разговора с Путиным

"Яндекс" стал владельцем Delivery Club

"Яндекс" стал владельцем Delivery Club

В Будапеште выступили против введения предельных цен на российский газ

В Будапеште выступили против введения предельных цен на российский газ

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

Нефть дорожает, но завершает неделю в минусе

ЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу валюты с вкладов

ЦБ РФ продлил до 9 марта запрет для банков на комиссию за выдачу валюты с вкладов

Эксперт отметил, что РФ в этом году уже побила свой рекорд 2017 г. по сбору пшеницы

Российские ритейлеры начали принимать предзаказы на iPhone 14

Российские ритейлеры начали принимать предзаказы на iPhone 14

Инфляции в 12,9% и падения ВВП на 4,2% ожидают в РФ в 2022 году опрошенные ЦБ аналитики

Инфляции в 12,9% и падения ВВП на 4,2% ожидают в РФ в 2022 году опрошенные ЦБ аналитики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });