Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 14 сентября снизится на 12%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 14 сентября снизится до 2 962,9 рубля с 3 368,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Снижение пошлины составит 12%.

Пошлина на ячмень повысится до 2 717,7 рубля с 2 699,2 рубля за тонну, на кукурузу – до 3 784,4 рубля с 3 663,7 рубля неделей ранее.

Новые ставки пошлин будут действовать по 20 сентября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $316,8 за тонну на пшеницу ($329,3 неделей ранее), $292,5 – на ячмень ($294,7), $317,6 – на кукурузу ($317,6).

С 6 июля пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

Как сообщалось, правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов. Они основаны на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".