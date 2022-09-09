Путин заявил о готовности России увеличить поставки зерновых до 50 млн тонн

Президент РФ Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россия до конца года экспортирует 30 млн тонн зерновых, но готова увеличить этот объем до 50 и более млн тонн, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Всего до конца года мы поставим 30 млн тонн зерновых и готовы наращивать этот объем до 50 и более млн тонн, потому что урожай этого года, слава богу, у нас хороший", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин отметил, что за май-август текущего года РФ поставила на мировые рынки 6,6 млн тонн зерновых, из которых 6,3 млн тонн были отправлены в страны Азии, Африки и Латинской Америки.