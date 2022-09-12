Российские биржевые индексы после негативного открытия развернулись вверх

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций после открытия торгов в минусе не встретил продаж со стороны допущенных к торгам нерезидентов из "дружественных" стран, благодаря чему "быки" разогрели индекс МосБиржи выше 2450 пунктов на фоне высокой нефти (Brent отыграла утренние потери и поднялась к $93 за баррель).

К 11:00 индекс МосБиржи вырос на 1,2%, до 2454,29 пункта (в начале торгов индекс опускался ниже 2415 пунктов), индекс РТС вырос на 0,9%, до 1274,47 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,3%.

Доллар подорожал на 7 копеек, до 60,67 рубля.

Подорожали расписки TCS Group (+3,3%), акции "Яндекса" (+2,6%), "ММК" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), расписки OZON (+1,8%), бумаги "Магнита" (+1,6%), Polymetal (+1,5%), ВТБ (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,4%), "Роснефти" (+1,3%), UC Rusal (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +1,1% "префы"), "Газпром нефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник можно назвать слабо позитивным. Работающие азиатские рынки выросли, сырьевые контракты отыграли утреннюю коррекционную просадку, вызванную опасениями слабого китайского спроса. Позитивом для российских акций выступает неспособность стран Европы договориться об ограничениях цен на российский газ. Тем не менее, планы по ценовым лимитам на нефть будут реализовываться, что сдержит покупателей в акциях нефтяников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, среднесрочно индексы МосБиржи и РТС нацелены на рост, оставаясь выше уровней поддержек 2300 и 1200 пунктов соответственно.

Первые продажи акций после возвращения дружественных нерезидентов не получили поддержки, негативные настроения быстро сошли на нет. В целом день может стать показательным с точки зрения отношения внешних участников к перспективам российских акций. Неделя отметится саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором в четверг примет участие президент РФ Владимир Путин. От саммита можно ожидать укрепления сотрудничества РФ с такими ключевыми странами, как Китай и Индия, что позитивно для инвестиционных настроений, полагает аналитик.

Как напоминают аналитики BCS Global Markets, с понедельника МосБиржа открыла доступ к торгам акциями для нерезидентов из "дружественных" стран. Скорее всего, это нейтрально отразится на российском рынке, так как значительная часть бумаг осталась под запретом совершения по ним сделок. Однако в среднесрочной перспективе по индексу МосБиржи ожидается продолжение роста.

Опубликованный список акций, на которые распространяются ограничения, потенциально снижает влияние возможного навеса предложения на рынок, учитывая, что список составляет около 40-50% веса в индексах МосБиржи и РТС и объемов торгов в последние дни.

Введение США ограничения цены для российской нефти в дополнение к грядущему эмбарго Европы, хотя и может сократить объемы экспорта на несколько кварталов, но, скорее всего, снизит EBITDA нефтяных компаний и государственную прибыль лишь незначительно, при этом поднимет мировые цены на нефть, полагают аналитики BCS.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко также не ожидает усиления волатильности рынка акций РФ в связи с допуском к торгам нерезидентов из "дружественных" стран. Торговые обороты должны возрасти, как это уже наблюдалось на рынке облигаций. Интерес к акциям при этом пока носит преимущественно краткосрочный спекулятивный характер.

Введение вечерней сессии на Мосбирже будет способствовать увеличению торговых оборотов на 7-11% на горизонте одного месяца. Площадка пока не заявляла о планах возобновить утреннюю сессию, но не исключено, что это будет сделано до конца года. На том же горизонте возможно увеличение времени торгов на срочном и валютном рынке.

Ориентир для индекса МосБиржи на понедельник - диапазон 2400-2450 пунктов. Нельзя исключать небольших распродаж со стороны нерезидентов и спроса на валюту до конца недели, полагает Ващенко.

В США в пятницу индексы акций выросли на 1,2-2,1%, завершив в "плюсе" первую неделю из последних четырех.

Инвесторы следили за заявлениями центробанков мира и сигналами о глобальной инфляции. Так, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе увеличились на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,7% в июле, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали ускорения темпов роста до 2,8%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления на онлайн-мероприятии института Катона в четверг подтвердил, что американский ЦБ полностью сфокусирован на снижении темпов инфляции.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (ASX Australia вырос на 1%, японский Nikkei 225 - на 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 0,8-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи в понедельник закрыты. В КНР отмечают день осеннего равноденствия, в Корее - праздник Чхусок.

На этой неделе участники рынка ждут данных Минтруда США о динамике потребительских цен в августе, которые будут опубликованы во вторник, а также данных о промпроизводстве, розничных продажах и капвложениях в Китае за август, которые выйдут в пятницу.

Поводом для опасений остаются вспышки коронавируса в Китае и вводимые в связи с ними ограничительные меры, пишет MarketWatch. В настоящее время локдаун действует в Чэнду, где проживает 21 млн человек, а также в некоторых районах города Гуйян и по крайней мере в одном университетском кампусе в Пекине.

На нефтяном рынке цены отыграли коррекционное снижение на азиатской сессии из-за ужесточения карантинных ограничений в Китае. К 11 :00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1%, до $92,78 за баррель (+4,1% в пятницу), октябрьскией фьючерсы на WTI дешевели на 0,2%, до $86,61 за баррель (+3,9% в пятницу).

Участники рынка оценивают потенциальные последствия введения лимита цен на российскую нефть. В пятницу стало известно, что страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в пятницу опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Россети Юг" (+22,2%), "Росгосстраха" (+10,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+6,7%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+5,5%), "Группы ЛСР" (+4,3%).

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (-3,2%), ПАО "Ренессанс страхование" (-1,8%), расписки Cian (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 составил 10,82 млрд рублей (из них 2,59 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,3 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 796,49 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").