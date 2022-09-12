Глава Европейского космического агентства попросит увеличить бюджет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство (ESA) попросит 18,7 млрд евро у 22 стран-участниц для финансирования программ на ближайшие три года, заявил на конференции World Satellite Business Week гендиректор ESA Йозеф Ашбахер.

Он уточнил, что речь идет о финансировании проектов в сфере борьбы с изменением климата и повышением экоустойчивости, в том числе о программах по ликвидации космического мусора.

Эту просьбу ESA официально выскажет во время министерской конференции в конце ноября в Париже.

При этом Ашбахер отметил, что запрашиваемый бюджет, значительно превосходящий рекордный бюджет-2019 в 14,5 млрд евро, будет еще обсуждаться.

По его словам, работу агентства осложняют последствия российской спецоперации на Украине, инфляция и угроза экономической рецессии в Европе. Несмотря на это ESA хотело бы активизировать свою деятельность, сохранить конкурентоспособность и работать в соответствии со своими планами.

События на Украине показали, до какой степени Европа зависела от России, включая космическую отрасль, отметил Ашбахер и назвал ситуацию "очень болезненным опытом". Его слова приводят европейские СМИ.

Ранее ESA отказалось от запланированного на сентябрь запуска с Байконура совместной с Россией миссии Exomars - европейского марсохода на российской посадочной платформе, - в которую было вложено более миллиарда евро. Агентство также оказалось лишенным возможности запуска части своих спутников после расторжения соглашения об использовании российской ракеты-носителя "Союз".

"Доступ в космос является нашим абсолютным приоритетом", - подчеркнул Ашбахер, призвав ускорить работу над подготовкой запуска новой европейской ракеты-носителя Ariane 6, запланированного на 2023 год.