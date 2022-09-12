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ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"
Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский"
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство булочно-кондитерского холдинга "Коломенский" о приобретении ОАО "Волжский пекарь" (Тверь). В ФАС сообщили, что считают, что сделка не ограничит конкуренцию на рынке хлеба и кондитерских изделий.

Для "Коломенского" это будет вторая сделка за последнее время. В апреле 2022 года он подписал соглашение о покупке ООО "Фацер" с финским производителем хлебобулочных изделий Fazer, который свернул бизнес в России. Сумма сделки не раскрывалась. После ее закрытия ООО "Фацер" сменило название на ООО "Хлебный дом".

На сайте "Коломенского" холдинг назван лидером по выпуску хлебобулочных изделий в России. У холдинга четыре площадки в Москве и Московской области. Производственные мощности компании составляют 700 тонн в сутки, в настоящее время выпускается более 550 тонн продукции. Портфель брендов включает марки "Коломенское", "Шоколадница", "Мастер пирогов", "Ржаной край", "Здоровый край", "Даниловский" и др. В штате работает более 2,5 тыс. сотрудников.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ЗАО БКК "Коломенский" в 2021 году составила 14,2 млрд рублей, чистая прибыль - 776,5 млн рублей.

Основным владельцем "Волжского пекаря" (54,8%), по данным ЕГРЮЛ, является Лилия Корниенко. Она является областным депутатом и входит в состав комитета по аграрной политике и природопользованию, сообщается на сайте законодательного собрания Тверской области.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в 2021 году составила 2,665 млрд рублей против 2,638 млрд рублей годом ранее. Прошлый год предприятие закончило с чистым убытком в 10,8 млн рублей, 2020 год - с чистой прибылью в 3,9 млн рублей.

Коломенский Волжский пекарь ФАС Фацер Лилия Корниенко Тверская область
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