Золото подорожало до двухнедельного максимума, серебро подскочило на 6%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Цены на золото поднялись до максимума за две недели, а серебро взлетело на 6% и торгуется на пике с середины августа благодаря снижению курса доллара США и доходности американских гособлигаций, пишет MarketWatch.

Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в ходе торгов поднимаются на 0,8% – до $1 743,10 за унцию.

Серебро с поставкой в декабре подскочило в цене почти на 6%, поднимаясь шестую сессию кряду, и стоит $18,75 за унцию.

Цены на золото обновили максимум с 29 августа, на серебро – с 17 августа.

"Золото и серебро активно растут благодаря очередному резкому снижению долларового индекса, который достиг двухнедельного минимума", - написал старший аналитик Kitco.com Джим Уайкофф.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет к 18:50 в понедельник 0,78%.

"Золото в последние дни неоднократно успешно отстояло уровень поддержки в $1700 за унцию, что говорит о том, что инвесторы, выкупающие золото на просадке, пытаются получить выгоду от снизившихся котировок", - отметил рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада.