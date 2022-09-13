РФ утвердила проект договора с Белоруссией о косвенных налогах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило согласованный вариант договора с Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам - налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба российского правительства во вторник.

Минфин РФ должен провести переговоры с белорусской стороной и подписать договор от имени России.

Согласно доверенностям, до 1 января 2023 года стороны должны привести свое налоговое законодательство, касающееся НДС и акцизов, в соответствие с положениями договора. В частности, ставки акцизов на определенный договором минимальный перечень товаров и услуг должны быть не ниже установленного размера минимальных ставок.

Договором также устанавливаются единые для двух стран перечни операций (оборотов), освобождаемых от уплаты НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой ставке.

Документ предполагает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов. В систему будет заноситься информация об операциях налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в налоговых органах на 1 января 2023 года.

В рамках договора планируется создание наднационального налогового комитета, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.

"Договор будет способствовать гармонизации налогового администрирования в России и Белоруссии, что в свою очередь упростит ведение бизнеса в Союзном государстве. Документ подразумевает расширение сотрудничества в налоговой сфере, он позволит устранить налоговые барьеры во взаимной торговле, обеспечить целостность фискальной базы двух государств, а также сформировать единое информационное пространство для взаимной помощи в борьбе с уклонением от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле", - прокомментировал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, слова которого приведены в сообщении.