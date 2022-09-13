Ozon продлил приостановку требования полного погашения бондов еще на неделю

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ozon сообщил, что договорился с держателями облигаций о продлении до 20 сентября соглашения, по которому приостанавливается их право требовать полного погашения бондов (standstill agreement).

Standstill agreement был заключен с держателями 36% облигаций 1 июня и изначально действовал до 30 августа с возможностью продления. В конце лета он был продлен до 13 сентября.

По условиям соглашения, держатели облигаций не будут предпринимать мер принудительного взыскания с кипрской Ozon Holdings PLC и ее российских дочерних компаний в связи с техническим дефолтом по облигациям.

Standstill agreement заключался для содействия долгосрочной реструктуризации выпуска конвертируемых бондов на $750 млн со сроком погашения в 2026 году. Ozon планирует завершить процесс реструктуризации облигаций до конца 2022 года.

В конце февраля, сразу после начала конфликта на Украине, NASDAQ приостановила торги акциями ряда российских эмитентов, включая Ozon, а 3 марта TISE временно прекратила торги конвертируемыми облигациями компании на $750 млн. По условиям выпуска бондов, размещенного в феврале 2021 года, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на 7 и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов.