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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Ozon продлил соглашение о приостановке требования полного погашения бондов до 23 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ozon продлил до 23 сентября действие соглашения с держателями облигаций о приостановке их права требовать полного погашения бондов (standstill agreement), сообщила компания.

Standstill agreement был заключен с держателями 36% облигаций 1 июня и изначально действовал до 30 августа с возможностью продления. В конце лета он был продлен до 13 сентября, далее - до 20 сентября.

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По условиям соглашения, держатели облигаций не предпринимают мер принудительного взыскания с кипрской Ozon Holdings PLC и ее российских "дочек" в связи с техдефолтом по облигациям.

Standstill agreement заключался для содействия долгосрочной реструктуризации выпуска конвертируемых облигаций на $750 млн со сроком погашения в 2026 году. Ozon планирует завершить процесс реструктуризации бондов до конца 2022 года.

В конце февраля, сразу после начала конфликта на Украине, NASDAQ приостановила торги акциями ряда российских эмитентов, включая Ozon, а 3 марта TISE временно прекратила торги конвертируемыми облигациями компании на $750 млн. По условиям выпуска бондов, размещенного в феврале 2021 года, если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на семь и более рабочих дней, наступает событие, в результате которого у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов.

Ozon
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