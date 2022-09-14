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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

"Кольская ГМК" остановила один из цехов из-за пожара

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Один из цехов АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") в Мончегорске остановлен из-за возникшего в среду пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе КГМК.

"Цех остановлен", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС России по Мурманской области, сообщение о возгорании поступило около 10 часов утра, сейчас идет тушение пожара.

"По предварительной информации, пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

Кольская ГМК Мурманская область
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