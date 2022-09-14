Китай и Индия в поисках баланса цен на импортную нефть. Обзор

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Растущие экономики Китая и Индии, соперничающих за лидирующее место в мире по численности населения, остро нуждаются в энергии и энергоносителях. Собственная добыча нефти этих азиатских государств не обеспечивает существующих потребностей, поэтому Китай и Индия активно импортируют нефтяное сырье из множества стран.

В январе-марте и мае-июне 2022 года, как следует из данных национальных статистик, средняя цена импортируемой Индией нефти была выше, чем импортируемой Китаем. В апреле и июне ситуация менялась - цена нефти, импортируемой в Китай, стала превышать цену нефти, импортируемой в Индию, говорится в обзоре консультационной компании "ИнфоТЭК-консалт". В своем материале эксперты проводят анализ текущих тенденций добычи, импорта и переработки нефти Китая и Индии, ссылаясь на данные национальных статистических организаций.

Цена нефти

В январе-марте и мае-июне 2022 года средняя цена импорта нефти Индии была выше импорта в Китай. Так, в апреле на границе Китая зафиксирована цена нефти на уровне $109,8/барр, в мае - $106,5/барр., в июне - $109,9/барр., в июле - $110,7/барр. Цена импортируемой нефти на границе Индии составила, соответственно: $103/барр., $109,5/барр., $116/барр и $105,5/барр.

Стоимость нефти на границе стран в 2022 году - $/барр

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Китай 80,4 88,0 99,8 109,8 106,5 109,9 110,7 Индия 84,7 94,1 112,9 103,0 109,5 116,0 105,5

Китай стремится по максимуму загрузить свои НПЗ, возможно, с тем, чтобы затем в дальнейшем нарастить экспорт нефтепродуктов, предполагает "ИнфоТЭК-консалт". При этом на росте цены нефти для Китая могло сказаться увеличение протяженности маршрута и фрахта. Сам же Китай с его огромным объемом импорта нефти (в 2 раза больше, чем у Индии), безусловно, является и в будущем будет оставаться чрезвычайно значимым покупателем на мировом рынке, подчеркивают эксперты.

Импорт и добыча нефти

"Общий объем импорта нефти в КНР в январе-июле 2022 года составил 289,9 млн тонн и оказался почти на 12 млн тонн ниже, чем за аналогичный период прошлого года (301,8 млн тонн). Почти 90% нефти, импортированной в Китай, было закуплено предприятиями Пекина и четырех провинций - Шандонг, Хейлунцзян, Чжецзян, Ляонин. Из общего объема нефти, ввезенной в Поднебесную, 19% было задекларировано как поставка на таможенный склад или в бондовую зону, еще 6% пришлось на режим "обработки и сборки" - режим, при котором иностранные поставщики ввозят нефть для последующего реэкспорта полученных нефтепродуктов", - говорится в обзоре.

При этом Китай нарастил по сравнению с прошлым годом собственную добычу нефти почти на 4 млн тонн: с 116,2 млн тонн в январе-июле 2021 года до 120,1 млн тонн в январе-июле 2022 года.

Общий объем импорта нефти в Индию в январе-июле 2022 года составил 136,3 млн тонн, что почти на 17 млн тонн выше, чем за аналогичный период прошлого года (119,5 млн тонн). Добыча нефти в Индии в мае-июле составила 5,5 млн тонн (май - 1,87, июнь - 1,80 и июль - 1,82 млн тонн).

Нефтепродукты

Китайские нефтепереработчики импортируют около 500 млн тонн нефти в год. Согласно действующим в стране правилам, ее импорт осуществляется в рамках квот, которые выдает министерство коммерции КНР (MOFCOM). При этом импортируемая нефть, равно как вакуумный газойль, базовые масла и авиационный керосин, не облагаются ввозной таможенной пошлиной. В то время как импорт готовых нефтепродуктов не приветствуется и поэтому сопровождается уплатой пошлины. В стране действует государственное регулирование цен на автомобильный бензин и дизельное топливо, отмечает "ИнфоТЭК-консалт".

По данным консультационной компании, внутренний спрос на нефть Китая формируют 204 НПЗ, из которых 31 завод имеет мощность более 10 млн тонн в год. Значительная часть заводов находится в собственности государственных компаний, однако имеется и множество частных, в том числе крупных, средних и мини-НПЗ (последние получили название "Shandong teapots" - "чайники"). По состоянию на начало 2022 года суммарная мощность первичной переработки нефти всех НПЗ Китая составила 912 млн тонн в год. При этом суммарная мощность крупнейших заводов составляет порядка 50% мощности всех НПЗ страны. Для сравнения: в 2009 году объем первичной переработки составлял всего 396 млн тонн - более, чем в 2 раза меньше текущей.

Первичная переработка нефти Китая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 26,8 млн тонн (с 412,3 млн тонн в январе-июле 2021 года до 385,5 млн тонн в январе-июле 2022 года). Объем переработки нефти в июле 2022 г. составил 53,2 млн тонн, что на 3,15% ниже по сравнению с предыдущим месяцем (54,9 млн тонн) и на 9,9% ниже, чем в июле 2021 г. (59,1 млн тонн). В годовом исчислении первичная переработка находилась на уровне 703,5 млн тонн, и, таким образом, по состоянию на начало 2022 года мощности были загружены на 77,1%.

Загрузка мощностей в Индии намного выше, по итогам 2021 года она составляла 95,9%. Страна импортирует о более 200 млн тонн нефти, в то время как собственная добыча находится на уровне чуть менее 30 млн тонн нефти в год.

В Индии работает 25 НПЗ, мощность переработки которых по состоянию на весну 2021 года - почти 250 млн тонн. Из них 20 заводов общей мощностью 142 млн тонн - государственные, крупнейшей компании Indian Oil Corporation (IOC) принадлежат 9 НПЗ мощностью до 70 млн тонн. В частной собственности, в том числе с иностранным участием, находятся 5 НПЗ, включая самый крупный в мире НПЗ Reliance в Джамнагаре и НПЗ в Вадинаре, оператором которого является Nayara Energy Limited.

В январе-июле 2022 года общий объем переработки нефти в Индии составил 151,7 млн тонн, что на 9,89% выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (138,1 млн тонн). Объем переработки сырой нефти в июле 2022 года составил 21,4 млн тонн, что на 0,7% ниже по сравнению с предыдущим месяцем (21,5 млн тонн) и на 10,52% выше, чем в июле 2021 года (19,4 млн тонн).

Лидерские планы

Что касается Индии, то местные НПЗ очень разные. С одной стороны, НПЗ Relliance - один из сложнейших в мире, он включает две площадки - первая вырабатывает нефтепродукты для поставки на внутренний рынок, вторая работает исключительно на экспорт. НПЗ Relliance имеет высокий индекс Нельсона. С другой стороны, отдельные индийские заводы - сравнительно простые, без конверсионных процессов. Однако, страна является четвертым переработчиком в мире и вторым в Азии после Китая, а в последние годы активно наращивала не только мощность первичной переработки, но и загрузку.

Китай же ставит амбициозные планы в переработке нефти. В 2022 году CNPC-PetroChina планирует в провинции Шандонг ввести в строй новый НПЗ мощностью 400 тыс. баррелей в сутки, который будет интегрирован с нефтехимическим производством. В результате этого строительства суммарная мощность первичной переработки нефти действующих заводов Китая достигнет 937 млн тонн в год (18,8 млн баррелей в сутки), после чего КНР станет крупнейшей нефтеперерабатывающей державой мира, оставив позади США.

Конфигурация нефтеперерабатывающей отрасли Китая имеет важную особенность: большинство НПЗ интегрированы в нефтехимические комплексы - в итоге такие производства выдают товары высокой стоимости. Одновременно в Китае взят курс на укрупнение и оптимизацию нефтеперерабатывающих мощностей. Согласно Национальному плану по сокращению выбросов углерода, уже к 2025 году планируется довести мощность по первичной переработке до 1 млрд тонн в год (20 млн баррелей в сутки) и повысить коэффициент загрузки мощностей по производству основных продуктов до более чем 80%.

В период до 2035 года страна должна выйти на пик объема переработки нефти, после чего, вполне вероятно, произойдет некоторое затухание, обусловленное ожидаемым ростом численности автомобилей на альтернативных видах топлива. Китай видит перспективы развития отрасли в углублении переработки и производстве высоко маржинальных продуктов и готовых изделий, что также обозначено в Национальном плане действий по сокращению выбросов углерода КНР.