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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

США наращивают поставки сжиженного углеводородного газа в Европу

США наращивают поставки сжиженного углеводородного газа в Европу
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - США активно наращивают поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Европу, сообщила руководитель направления LPG агентства Argus Светлана Новолодская в ходе конференции "Российский рынок СУГ: новые реалии".

"Уже по состоянию на 8 августа отгрузки газа из США в Европу превысили прошлогодний уровень. В прошлом году они составили 3,98 млн тонн, а на 8 августа 2022 года составили 4 млн тонн. К концу года мы ожидаем, что объем поставок будет около 7 млн тонн", - сказала Новолодская, подчеркнув, что это рекордный показатель.

По ее словам, среднемесячный объем отгрузок в январе-июле 2022 года составил 533 тыс. тонн против среднемесячного показателя в 332 тыс. тонн в 2021 году.

"То есть, мы видим, что американский газ захватывает все большую и большую долю рынка в Европе", - подытожила она.

США Европа СУГ
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