Еврокомиссия предложила меры по снижению расходов на электроэнергию в ЕС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) сделала в среду официальное предложение по экстренному вмешательству на энергетических рынках Европы в связи резким ростом цен, в том числе по мерам в сфере потребления электроэнергии.

"Первым ответом на борьбу с высокими ценами является снижение спроса. Это может повлиять на цены на электроэнергию и оказать общее успокаивающее воздействие на рынок", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе сообщается, что Еврокомиссия предлагает обязывающее снижение потребления электроэнергии не менее чем на 5% "в самые дорогостоящие часы потребления, когда выработка электроэнергии на газе оказывает значительное влияние на цену".

Государства-члены ЕС должны будут определить 10% часов с самой высокой ожидаемой ценой и снизить спрос в эти часы пик. Снижение спроса в часы пик приведет к сокращению потребления газа на 1,2 млрд куб. м в зимний период, подсчитали в Еврокомиссии.

Еврокомиссия также предлагает, чтобы страны ЕС предприняли усилия по сокращению общего спроса на электроэнергию, по меньшей мере, на 10% до 31 марта 2023 года.

Помимо этого, ЕК выдвинула предложение временно ограничить доходы "инфрамаржинальных" производителей электроэнергии, то есть тех, кто использует технологии с более низкими затратами, такие как возобновляемые источники энергии, атомная энергия и бурый уголь, обеспечивающие производство электроэнергии по себестоимости ниже, чем у более дорогих производителей. "Эти инфрамаржинальные производители получают исключительные доходы при относительно стабильных эксплуатационных расходах, поскольку дорогие газовые электростанции повышают оптовую цену на электроэнергию", - сообщили в Еврокомиссии.

Европейская комиссия предлагает установить верхний предел "инфрамаржинальных доходов" на уровне 180 евро/МВтч. "Это позволит производителям покрыть свои инвестиционные и эксплуатационные расходы без ущерба для инвестиций в новые мощности в соответствии с нашими целями в области энергетики и климата на 2030 и 2050 годы. Доходы сверх предела будут собираться правительствами государств-членов и использоваться, чтобы помочь потребителям энергии сократить свои расходы", - говорится в коммюнике ЕК.