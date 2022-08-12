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Розничные продажи водки в РФ в июле выросли на 5,3% к уровню июня

Розничные продажи водки в РФ в июле выросли на 5,3% к уровню июня
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU Розничные продажи водки в РФ в июле составили 6,37 млн декалитров (дал), что на 5,3% больше, чем в июне (6,05 млн дал), сообщается в материалах Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Продажи коньяка в июле по сравнению с июнем выросли также на 5,3%, до 969,7 тыс. дал против 920,7 тыс. дал.

Всего в июле было продано 9,3 млн дал спиртных напитков крепостью более 9 градусов, что на 6% больше, чем в июне (8,8 млн дал), за 7 месяцев - 63,2 млн дал (на 9,1% год к году).

По данным службы, в июле россияне купили 7,96 млн дал винодельческой продукции, что на 9,9% больше, чем в июне (7,25 млн дал), за 7 месяцев - 50,4 млн дал (на 7% меньше). В том числе продажи вина в июле выросли на 9,8%, до 4,9 млн дал против 4,5 млн дал в июне.

Наибольшие темпы реализации на винном рынке отмечены в секторе ликерных вин. В июне рост составил 29%, до 71,2 тыс. дал, за 7 месяцев - в 2,1 раза, до 349,5 тыс. дал.

Всего в июле в рознице было реализовано 18,6 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 8,2% больше, чем в июне (17,2 млн дал). В январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года реализация выросла на 4,3%, до 121,97 млн дал.

Росалкоголь Росалкогольрегулирование
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