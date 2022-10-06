В России производство водки за девять месяцев увеличилось на 8,8%

В сентябре производство выросло к августу на 22,7%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года российские предприятия выпустили 58,2 млн декалитров (дал) водки, что на 8,8% больше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольрегулирование.

В сентябре производство выросло к августу на 22,7%, до 8,2 млн дал.

Коньячные заводы выпустили за 9 месяцев 6,3 млн дал продукции (рост на 17,7% в годовом выражении). В сентябре произведено 746,1 тысячи дал, это на 13,8% больше, чем в августе.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выпущено 79,7 млн дал (на 12,5% больше). В сентябре по сравнению с августом рост составил 18%, до 11,1 млн дал.

Винодельческие предприятия в январе-сентябре нарастили производство до 44,9 млн дал (на 6,1% больше, чем годом ранее). В сентябре по сравнению с предыдущим месяцем рост составил 12,6%, до 6,8 млн дал. В том числе выпуск тихих вин за 9 месяцев увеличился на 7%, до 23,9 млн дал, в сентябре - на снизился на 0,2%, до 3,2 млн дал.

Еаибольшие темпы роста в этом секторе продолжает демонстрировать производство шампанских и игристых вин. За 9 месяцев рост в годовом выражении составил 27,6%, до 9,4 млн дал, в сентябре по сравнению с августом- 22,2%, до 1,9 млн дал.

Фруктовых вин за 9 месяцев выпущено 7,9 млн дал (на 1,1% больше), в сентябре - 1,1 млн дал (на 38,9% больше).

Слабоалкогольных напитков в январе-сентябре произведено 13,3 млн дал (на 38,8% больше), в сентябре- 1,9 млн дал (на 7,6% больше).

Всего за 9 месяцев алкогольная отрасль произвела 137,9 млн дал продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 12,3% больше, чем год назад. В сентябре по сравнению с августом производство выросло на 18%, до 19,9 млн дал.

Росалкогольрегулирование также сообщило, что розничная продажа водки в апреле-сентябре этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составила 37,5 млн дал, что на 6,2% больше, чем годом ранее, коньяка - 5,6 млн дал (на 0,7% больше). Всего за этот период было реализовано 104,8 млн дал алкогольной продукции, что на 3,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе продажи спиртных напитков выросли на 7,1%, до 54,5 млн дал.