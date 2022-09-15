Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Новак анонсировал скорое начало строительства газопровода в Пакистане

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Строительство 1100-километрового газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, заявил на полях саммита ШОС вице-премьер Александр Новак и добавил, что власти Пакистана спрашивали, можно ли ускорить процесс.

"У нас существует межправсоглашение о строительстве газопровода из Карачи на север Пакистана длиной 1100 км. Создана компания специальная в России, которая реализует этот проект. В ближайшее время реализация проекта начнется", - сказал он.

"Что касается строительства газопровода из Карачи, это касается поставок СПГ. Мы этот вопрос обсудили и проработали дополнительно с нашими компаниями возможность поставок СПГ в Пакистан", - добавил вице-премьер.

Он также назвал перспективным проект газопровода Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан.

"С учетом гарантий безопасности, такие поручения президенты дали, энергетические ведомства проработают вопросы строительства такого газопровода, который бы позволил поставлять газ", - сказал Новак.

Межправсоглашение о строительстве газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор было подписано в 2015 году и дополнено в 2021 году. Труба с пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год должна связать терминалы по приему сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре.

Пакистан Карачи Лахор Александр Новак Гвадар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспорт газа из РФ в ЕС в 2022 году сократится на 50 млрд кубометров

Добыча "Газпрома" к 15 сентября сократилась на 16% в годовом исчислении

В "Газпроме" уверены, что никто не сможет нарастить поставки в Европу так же быстро

В "Газпроме" уверены, что никто не сможет нарастить поставки в Европу так же быстро

Параллельный импорт в РФ растет примерно на 18% в месяц в физическом выражении

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Маркетплейсы принесли малому и среднему бизнесу РФ почти треть выручки в 2021 году

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции

Цена нефти Brent опустилась до $93,9 за баррель

Компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования в США из-за возможной забастовки

Компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования в США из-за возможной забастовки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });