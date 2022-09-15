Новак анонсировал скорое начало строительства газопровода в Пакистане

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Строительство 1100-километрового газопровода из Карачи на север Пакистана начнется в ближайшее время, заявил на полях саммита ШОС вице-премьер Александр Новак и добавил, что власти Пакистана спрашивали, можно ли ускорить процесс.

"У нас существует межправсоглашение о строительстве газопровода из Карачи на север Пакистана длиной 1100 км. Создана компания специальная в России, которая реализует этот проект. В ближайшее время реализация проекта начнется", - сказал он.

"Что касается строительства газопровода из Карачи, это касается поставок СПГ. Мы этот вопрос обсудили и проработали дополнительно с нашими компаниями возможность поставок СПГ в Пакистан", - добавил вице-премьер.

Он также назвал перспективным проект газопровода Россия-Казахстан-Узбекистан-Афганистан-Пакистан.

"С учетом гарантий безопасности, такие поручения президенты дали, энергетические ведомства проработают вопросы строительства такого газопровода, который бы позволил поставлять газ", - сказал Новак.

Межправсоглашение о строительстве газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор было подписано в 2015 году и дополнено в 2021 году. Труба с пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год должна связать терминалы по приему сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре.