Москва и Исламабад обсудят создание ПХГ для "Пакистанского потока"

Учредительные документы (СПК) по строительству самого газопровода должны быть подписаны до 31 января

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты из России и Пакистана изучат возможность создания ПХГ в рамках проекта "Пакистанский поток", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом заседания российско-пакистанской межправкомиссии, которое прошло в Екатеринбурге.

В 2015 году между двумя странами было подписано межправсоглашение о строительстве газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор, протяженностью 1100 километров с пропускной способностью до 16 млрд кубометров. Трубопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны. В российский консорциум "Пакстрим" на данный момент входят ООО "Евразийский трубопроводный консорциум" Александра Карманова (42,5%), ПАО "Трубная металлургическая компания" (42,5%) и АО "Центр эксплуатационных услуг" (15%).

Сопредседатели межправкомиссии в коммюнике отметили прогресс, достигнутый уполномоченными компаниями ООО "Пакстрим" и Inter State Gas Systems (Private) Limited, отметил источник "Интерфакса".

Протокол фиксирует, что учредительные документы (СПК) по строительству газопровода "Пакистанский поток" должны быть подписаны до 31 января. Соглашение акционеров компании специального назначения для строительства газопровода Pakistan Stream будет подписано до 15 февраля 2022 года (15 июля были подписаны основные условия соглашения акционеров). Стороны разработали проект соглашения и доведут его до финальной версии в ходе взаимных консультаций. Также до 15 февраля должно быть пописано соглашение об упрощении формальных процедур (Facilitation Agreement) для проекта.

Пакистанская сторона предложила изучить возможности инвестиций российских компаний в создание новых НПЗ в республике и модернизации существующих заводов, строительстве резервуаров хранения СПГ, распределения СПГ автотранспортом (так называемый "виртуальный газопровод"), создание стратегических хранилищ нефти и газа. В том числе в области ПХГ пакистанская сторона заинтересована в предложениях российских коллег по развитию ПХГ в продолжение проекта "Пакистанский поток", сообщил собеседник "Интерфакса".

Добыча природного газа в Пакистане в 2020 году составила 27,3 млрд кубометров, а потребление - 37,6 млрд. Разница была покрыта за счет импорта более 10 млрд кубометров в виде СПГ. Мировой статистический справочник Eni помимо России в числе поставщиков сжиженного природного газа в республику в 2020 году перечисляет Оман, Катар, ОАЭ, Алжир, Анголу, Египет, Нигерию, Индонезию, Малайзию, США.

Межправкомиссия также отметила, что ранее "НОВАТЭК" выражал заинтересованность в обсуждении поставок СПГ в Пакистан с компанией Pakistan LNG Limited (PLL). МПК приветствовала участие российских компаний в спотовых тендерах Pakistan LNG Limited и Pakistan State Oil (PSO).