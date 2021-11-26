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Мощность газопровода "Пакистанский поток" может увеличиться до 16 млрд куб. м

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мощность газопровода "Пакистанский поток" может увеличиться до 16 млрд куб. метров.

"Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода "Пакистанский поток" протяженностью 1100 км с пропускной способностью до 16 миллиардов кубических метров газа в год", - сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на заседании российско-пакистанской межправкомиссии.

Министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан уточнил, что стоимость проекта составит $3,5 млрд.

РФ и Пакистан подписали межправсоглашение о строительстве газопровода "Север-Юг" из Карачи в Лахор в 2015 году. Труба протяженностью 1,1 тыс. км с пропускной способностью до 12,3 млрд куб. м в год должна связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в Лахоре на севере страны.

Пакистанский поток Пакистан Николай Шульгинов Минэнерго РФ

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