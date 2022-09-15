Fitch снизило прогноз цены Brent на 2022 год до $100 за баррель
Прогноз цен на газ агентство увеличило
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings снизило оценку стоимости нефти в 2022 году, при этом прогнозы для цен на природный газ на ближайшие годы повышены, в первую очередь из-за энергетического кризиса в Европе. Аналитики опустили прогноз для Brent на этот год до $100 со $105 за баррель, для WTI - до $95 со $100 за баррель.
Корректировка краткосрочных оценок нефти учитывает котировки, которые сложились на рынках с начала года, а также опасения относительно объемов будущего спроса на фоне замедления темпов экономического роста, отмечается в сообщении агентства.
Оценка стоимости газа на европейском хабе TTF и американском Henry Hub на 2022-2025 годы повышена.
"В европейские цены на газ заложено отсутствие поставок российского газа в Европейский союз с настоящего момента", - говорится в прогнозе. Аналитики агентства рассматривают как маловероятную возможность сбалансированности газового рынка ЕС этой зимой и ожидают "гораздо более высоких цен на газ, особенно в 2022-2023 годах" по сравнению с прежними ожиданиями.
Потребление газа в Евросоюзе в январе-мае упало на 11% относительно аналогичного периода прошлого года. По оценке Fitch, падение спроса еще больше усилилось летом из-за рекордно высоких спотовых цен. Однако это способствовало значительному увеличению поставок сжиженного природного газа в регион: ЕС импортировал 75 млрд кубометров СПГ в январе-августе, что на 62% больше, чем за тот же период 2021 года.
Повышение прогнозов для цен на газ в США обусловлено увеличением внутреннего потребления в 2022 году, а также значительным ростом спроса на экспортные поставки СПГ. Добыча газа в стране поднимается, особенно на сланцевом месторождении Хейнсвилл и в Пермском бассейне, при этом наращивается число буровых установок, что позволит снизить цены, говорится в отчете Fitch.
Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:
|2022г
|2022г
|2023г
|2023г
|2024г
|2024г
|2025г
|2025г
|долгосроч.
|прогноз
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|Базовый сценарий
|нефть Brent
|105
|100
|85
|85
|65
|65
|53
|53
|53
|53
|нефть WTI
|100
|95
|81
|81
|62
|62
|50
|50
|50
|50
|природ.газ Henry Hub
|6,25
|7
|4
|5
|3,25
|4
|2,75
|3
|2,75
|2,75
|природ.газ TTF/NBP
|25
|45
|15
|45
|10
|20
|7
|10
|5
|5
|Стрессовый сценарий
|нефть Brent
|70
|70
|45
|45
|35
|35
|45
|45
|48
|48
|нефть WTI
|67
|67
|42
|42
|32
|32
|42
|42
|45
|45
|природ.газ Henry Hub
|4
|6,25
|2,5
|2,5
|2
|2
|2,25
|2,25
|2,25
|2,25
|природ.газ NBP
|15
|30
|10
|15
|4
|7
|4,5
|4,5
|4,5
|4,5
Цена нефти указана в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тыс. кубических футов.