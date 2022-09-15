Fitch снизило прогноз цены Brent на 2022 год до $100 за баррель

Прогноз цен на газ агентство увеличило

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Агентство Fitch Ratings снизило оценку стоимости нефти в 2022 году, при этом прогнозы для цен на природный газ на ближайшие годы повышены, в первую очередь из-за энергетического кризиса в Европе. Аналитики опустили прогноз для Brent на этот год до $100 со $105 за баррель, для WTI - до $95 со $100 за баррель.

Корректировка краткосрочных оценок нефти учитывает котировки, которые сложились на рынках с начала года, а также опасения относительно объемов будущего спроса на фоне замедления темпов экономического роста, отмечается в сообщении агентства.

Оценка стоимости газа на европейском хабе TTF и американском Henry Hub на 2022-2025 годы повышена.

"В европейские цены на газ заложено отсутствие поставок российского газа в Европейский союз с настоящего момента", - говорится в прогнозе. Аналитики агентства рассматривают как маловероятную возможность сбалансированности газового рынка ЕС этой зимой и ожидают "гораздо более высоких цен на газ, особенно в 2022-2023 годах" по сравнению с прежними ожиданиями.

Потребление газа в Евросоюзе в январе-мае упало на 11% относительно аналогичного периода прошлого года. По оценке Fitch, падение спроса еще больше усилилось летом из-за рекордно высоких спотовых цен. Однако это способствовало значительному увеличению поставок сжиженного природного газа в регион: ЕС импортировал 75 млрд кубометров СПГ в январе-августе, что на 62% больше, чем за тот же период 2021 года.

Повышение прогнозов для цен на газ в США обусловлено увеличением внутреннего потребления в 2022 году, а также значительным ростом спроса на экспортные поставки СПГ. Добыча газа в стране поднимается, особенно на сланцевом месторождении Хейнсвилл и в Пермском бассейне, при этом наращивается число буровых установок, что позволит снизить цены, говорится в отчете Fitch.

Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:

2022г 2022г 2023г 2023г 2024г 2024г 2025г 2025г долгосроч. прогноз старый новый старый новый старый новый старый новый старый новый Базовый сценарий нефть Brent 105 100 85 85 65 65 53 53 53 53 нефть WTI 100 95 81 81 62 62 50 50 50 50 природ.газ Henry Hub 6,25 7 4 5 3,25 4 2,75 3 2,75 2,75 природ.газ TTF/NBP 25 45 15 45 10 20 7 10 5 5 Стрессовый сценарий нефть Brent 70 70 45 45 35 35 45 45 48 48 нефть WTI 67 67 42 42 32 32 42 42 45 45 природ.газ Henry Hub 4 6,25 2,5 2,5 2 2 2,25 2,25 2,25 2,25 природ.газ NBP 15 30 10 15 4 7 4,5 4,5 4,5 4,5

Цена нефти указана в долларах США за баррель, газа - в долларах США за 1 тыс. кубических футов.