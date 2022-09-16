Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В ЕС подтвердили ускорение инфляции в еврозоне в августе до рекордных 9,1%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель является максимальным с начала расчета данных. Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 8,9% в июле.

Окончательные данные совпали с предварительными. Аналитики, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, в 4,5 раза.

Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем был пересмотрен до 0,6% с 0,5%. Аналитики также не ожидали пересмотра. В июле этот показатель увеличился на 0,1%.

По данным Eurostat, энергоресурсы подскочили в цене на 38,6% по сравнению с августом прошлого года, однако темпы роста замедлились по сравнению с подъемом на 39,6% месяцем ранее. Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 10,6% (на 9,8% в июле), промышленные товары - на 5,1% (на 4,5% в июле), услуги подорожали на 3,8% (на 3,7% в июле).

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 4,3% в годовом выражении по сравнению с 4% в июле.

В Евросоюзе инфляция в августе ускорилась до 10,1% в годовом выражении с июльских 9,8%.

Самая низкая инфляция в ЕС была зафиксирована во Франции (6,6%), на Мальте (7%) и в Финляндии (7,9%), самая высокая - в Эстонии (25,2%), Латвии (21,4%) и Литве (21,1%).

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ убрал сигнал по ставке из заявления по итогам совета директоров

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Дизель готовится к зиме. Обзор

Дизель готовится к зиме. Обзор

Думу попросят ввести льготный период для должников в трудной ситуации

Думу попросят ввести льготный период для должников в трудной ситуации

Золото продолжило дешеветь после падения до минимума с апреля 2020 года

Золото продолжило дешеветь после падения до минимума с апреля 2020 года

В ЦБ заявили о намерении продолжать диалог с зарубежными партнерами по приему карт "Мир"

В ЦБ заявили о намерении продолжать диалог с зарубежными партнерами по приему карт "Мир"

В НСПК заверили, что санкции не повлияют на работу платежной системы "Мир"

ФАС выдала предупреждение оператору "Пулково" после жалобы "Победы"

ФАС выдала предупреждение оператору "Пулково" после жалобы "Победы"

Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ "Роснефти" в стране

Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ "Роснефти" в стране
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });