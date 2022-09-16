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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Набиуллина разберется с маркетинговыми ставками по ипотеке от застройщиков

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Околонулевые ставки по ипотеке от застройщиков могут говорить о завышенной цене на недвижимость, это введение заемщиков в заблуждение, Банк России будет принимать меры, пообещала на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ее спросили, могут ли быть массовыми ставки по ипотеке на уровне в 3% в 2024 году.

"Ставка по ипотеке (рыночная - ИФ) не может быть ниже ставки по долгосрочным ОФЗ - по тому, как занимает государство, потому что это (ОФЗ - ИФ) самые безрисковые вложения для банков, - объяснила она. - Ставки по ипотеке, если они не субсидируемые, могут быть только выше ставок ОФЗ - и при инфляции в 4% такая ставка может быть точно не ниже ставки длинной ОФЗ - не ниже 6%, и это как минимум".

"Сейчас многие, может быть, видят - есть, действительно, очень низкие ставки, даже близкие к нулю - так называемая ипотека от застройщиков. Но хотела бы предостеречь, что это чисто маркетинговый ход и очень часто связан с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости, и потом уже за счет этой завышенной стоимости застройщик делится единоразово какой-то компенсацией с банком", - сказала Набиуллина.

"И мы сейчас будем принимать меры, потому что это во многом введение в заблуждение заемщиков", - предупредила она.

Банк России Эльвира Набиуллина ОФЗ
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