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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Корпоративное кредитование в РФ в августе выросло на 2,4%, розничное - на 1,7%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста кредитования в РФ в августе существенно ускорились: розничное выросло на 1,7% против 1% в июле, а корпоративное - на 2,4% против 1,2% при продолжении девалютизации, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Корпоративный портфель вырос в августе на 1,3 трлн рублей, это выше результатов июля и среднемесячного темпа в 2021 году (+0,9%). С начала года корпоративный портфель вырос на 2,8 трлн рублей (+5,5%), что лишь немногим меньше результатов аналогичного периода прошлого года (+3,0 трлн рублей, +6,3%).

В августе кредиты были предоставлены компаниям из широкого круга отраслей, в том числе был профинансирован ряд крупных инвестиционных проектов, что может свидетельствовать о постепенной адаптации компаний к структурным изменениям и оживлении экономической активности. При этом относительно небольшой объем был выдан в рамках госпрограмм поддержки системообразующих компаний (около 65 млрд рублей после 160 млрд рублей в июле).

ЦБ отмечает сохранение тенденции к девалютизации - кредиты в рублях растут ускоренными темпами (+1,8 трлн рублей, +4,1%), в том числе в результате конвертации в рубли валютных кредитов, которые сокращаются уже шестой месяц подряд (в августе: -$8,4 млрд, или -515 млрд рублей в эквиваленте, -5,5%).

Ипотека продолжала активно ускоряться: по предварительным данным, с поправкой на крупную сделку по секьюритизации на 155 млрд рублей, прирост в августе составил 2% (в июле +1,3%), что соответствует среднемесячному приросту за 2021 год. Выдачи выросли более чем на треть, до 459 млрд рублей с 342 млрд рублей в июле. Сильнее они росли в секторе вторичного жилья (+54% по сравнению с июлем), в то время как на первичном рынке рост был ниже (+14%), что может быть связано с увеличением цен на новостройки. В итоге по объему выдач "вторичка" обогнала "первичку" (около 240 млрд рублей против 220 млрд рублей).

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Ипотека на новое жилье по-прежнему практически полностью выдается в рамках льготных программ - 219 млрд рублей в августе (175 млрд рублей в июле). Наибольший объем приходится на льготную ипотеку (в августе было выдано 137 млрд рублей против 107 млрд рублей в июле), которая все чаще выдается якобы с дополнительной скидкой от застройщика. Это позволяет снизить ставку в ряде случаев до 0,01%, но в реальности заемщик покупает квартиру с переплатой до 30%, которая включается в тело кредита.

Необеспеченное потребительское кредитование также ускорилось. Прирост в августе составил, по предварительным данным, 1,8% (в июле +0,7%). Оживлению потребительского кредитования способствует снижение ставок, а также сезонные факторы - в августе традиционно возрастают расходы из-за трат на отпуск и подготовку к новому учебному году, отмечает ЦБ.

ЦБ РФ
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