"Магнит" решил создать производство грибного мицелия

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" планирует инвестировать в создание производства грибного мицелия.

"Наша задача – уже сегодня искать такие технологические решения, в области foodtech особенно, которые позволят завтра нам добиваться результатов, быть современными, отвечать потребностям, запросам покупателей, и не только покупателей. В этой связи нами принято решение, и мы будем инвестировать, например, до 1 млрд рублей в строительство в Краснодарском крае промышленного предприятия по производству мицелия", - сказал заместитель генерального директора "Магнита" Руслан Исмаилов на форуме Innofood.

"Магнит" занимается производством грибов (шампиньонов), а мицелий для их выращивания на сегодняшний день практически полностью импортируется, напомнил Исмаилов.

"В наших планах строительство таких производственных мощностей, которые позволят выращивать до 1,5 млн литров мицелия в год, что, по оценкам, позволит на 40% сократить зависимость от импортных поставок, то есть это фактически и есть импортозамещение, это наш, внутренний продукт", - сообщил он.

Кроме того, в ближайшие месяцы "Магнит" планирует создать акселератор, который займется поиском технологических решений, стартапов в области фуд- и агротеха, сказал Исмаилов. Прошедшие отбор получат грант от "Магнита" и смогут опробовать свои решения на производственных площадках ритейлера.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26 731 торговых точек.

Кроме того, "Магнит" – единственный в России крупный ритейлер, имеющий собственные производства по выпуску продуктов питания: 17 предприятий в разных регионах России выпускают около 500 наименований продуктов. Основные мощности находятся в Краснодарском крае, где расположен головной офис сети.

Предприятия "Магнита" выпускают овощи, грибы, конфеты, печенье, макароны, замороженную продукцию (пельмени, чебуреки, блины, вареники), орехи, семечки, воду, уксус, сиропы, супы, чай, снеки, сухие завтраки, специи и другую продукцию.

В грибном комплексе в 2021 году компания собрала рекордный урожай шампиньонов – 7 тыс. тонн (+2%), доля продаж шампиньонов собственного производства в магазинах "Магнита" составила 66,7%.