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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

"Магнит" задумался о возможности производства растительного "мяса"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" рассматривает возможность запуска производства растительного "мяса".

"Мы, действительно, думаем о том, чтобы создать собственное производство растительного "мяса". Опять же - не потому, что это модно, а потому, что мы видим в этом возможности завтрашнего дня, которые сегодня уже начинают как-то проявляться в сознании потребителей и спросе", - сказал заместитель генерального директора, директор розничной сети "Магнита" Руслан Исмаилов на форуме Innofood.

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По его словам, "Магнит" стремится развивать направление альтернативных продуктов питания. Например, ритейлер в месяц продает более 700 тыс. литров растительного "молока". Компания "ЭФКО" поставляет "Магниту" пять позиций растительного "мяса". "Продажи этого ассортимента ежемесячно растут на 7-10% месяц к месяцу", - сообщил Исмаилов.

"Понятно, что низкая база. И, конечно, как мы сегодня здесь уже говорили, не очень хорошо потребитель знаком пока с этим нишевым продуктом. Нужно, наверное, все-таки развивать коммуникацию, доносить до потребителя (информацию) о свойствах, задачах, которые решают альтернативные продукты питания", - отметил он.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26 731 торговая точка.

Кроме того, "Магнит" - единственный в России крупный ритейлер, имеющий собственные производства по выпуску продуктов питания. Компании принадлежат 17 предприятий: четыре сельскохозяйственных комплекса (выпускают огурцы, томаты, салат, грибы, картофель и др.) и 13 производственных предприятий (выпускают кондитерские изделия, крупы, макароны, сиропы, специи, замороженные полуфабрикаты и др.).

Магнит
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