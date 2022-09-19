ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 1 декабря ужесточит регулирование ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Об этом сообщается на сайте Банка России.

ЦБ отмечает, что в последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. При этом исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска. В соответствии с действующим регулированием при расчете первоначального взноса учитываются только собственные средства заемщика, не допускается учет заемных средств, рассрочек и (или) комиссий от застройщика. В случае роста доли кредитов без первоначального взноса в выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам.

В связи с этим ЦБ принял решение с 1 декабря 2022 года установить надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве, с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН).

"Принятая мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе", - заявили в ЦБ.

С 1 марта 2022 года для поддержки банков и содействия финансированию жилищного строительства Банк России отменил все надбавки по кредитам на ДДУ. При этом по ипотечным жилищным кредитам на приобретение готового жилья с первоначальным взносом менее 10% продолжила применяться "ограничительная" макропруденциальная надбавка в размере 2.

По данным ЦБ, в течение второго квартала банки практически не предоставляли кредиты на ДДУ с первоначальным взносом менее 10%: их доля составила 0,3% против 2,6% в первом квартале 2022 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 16 сентября заявила, что регулятора беспокоят околонулевые ставки по ипотеке от застройщиков.

"Сейчас многие, может быть, видят: есть, действительно, очень низкие ставки, даже близкие к нулю – так называемая ипотека от застройщиков. Но хотела бы предостеречь, что это чисто маркетинговый ход и очень часто связан с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости, потом уже за счет этой завышенной стоимости застройщик делится единоразово какой-то компенсацией с банком", - сказала Набиуллина.

"И мы сейчас будем принимать меры, потому что это во многом введение в заблуждение заемщиков", - подчеркнула глава ЦБ.