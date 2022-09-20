ВТБ снизил до 10% размер первого взноса по ипотеке на вторичное жилье

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ снизил размер первоначального взноса по ипотеке на покупку вторичного жилья до 10%, говорится в сообщении госбанка.

Минимальный первый взнос в размере 10% доступен при покупке квартир и апартаментов. Получить средства можно будет на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей. Клиенты, ранее получившие одобрение банка, смогут переоформить заявку на новых условиях. Получить кредит со сниженным первым взносом заемщики смогут до 31 декабря.

"Вероятно, раунд смягчения денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил до 15% первый взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает до 10% "порог входа" при покупке "вторички". При этом мы внимательно следим за уровнем кредитной нагрузки заемщиков и не собираемся применять практику выдачи кредитов с первым взносом ниже 10%", - прокомментировал решение вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

С 19 сентября минимальный первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье снизил Сбербанк (с 15% до 10%). Максимальная сумма кредита - 100 млн рублей, предельный срок - 30 лет.

Пока внимание ЦБ сосредоточено на качестве ипотечных кредитов, выдаваемых на покупку жилья на первичном рынке. В понедельник регулятор заявил, что с 1 декабря установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве, с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН). Эта мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе.

ЦБ отмечает, что в последние месяцы на первичном рынке жилья строительные компании начали активно рекламировать ипотечные программы без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. При этом исторические данные банков показывают, что заемщики, обращающиеся за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска. В соответствии с действующим регулированием при расчете первоначального взноса учитываются только собственные средства заемщика, не допускается учет заемных средств, рассрочек и (или) комиссий от застройщика. В случае роста доли кредитов без первоначального взноса в выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам.