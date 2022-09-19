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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Цена Brent опустилась ниже $90 за баррель в ожидании заседаний центробанков

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали снижаться в понедельник на опасениях, что ведущие центробанки мира продолжат активно повышать процентные ставки, из-за чего может начаться рецессия в мировой экономике.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 по московскому времени подешевели на $1,7 (1,86%) - до $89,65 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,81 (2,13%) - до $83,3 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,9%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы.

Ранее определенную поддержку рынку оказала новость о снятии карантинных ограничений в китайском Чэнду, столице провинции Сычуань. Чэнду, где проживает 21 млн человек, стал крупнейшим городом КНР после Шанхая, где был введен жесткий локдаун для сдерживания распространения COVID-19.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на восемь и составило 599 единиц, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

Brent WTI
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